31 июля завершается прием заявлений в ВУЗ на бюджет и контракт для поступления на бакалавра

После окончания приема заявлений учебные заведения могут проводить дополнительный набор только на контракт.

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В понедельник, 31 июля, в 18:00 завершится прием заявлений в учреждения высшего образования на бюджет и контракт для поступления на бакалавра, младшего бакалавра, магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направлений.

В МОН подчеркнули, что после окончания приема заявлений учебные заведения могут проводить дополнительный набор только на контракт.

До 5 августа (включительно) будет продолжаться автоматическое распределение бюджетных мест по алгоритму адресного размещения государственного (регионального) заказа.

«Обратите внимание, что вы сможете получить только 1 рекомендацию на бюджет.

Если в вашем электронном кабинете статус заявления изменится с «Допущено к конкурсу» на «Рекомендовано (бюджет)», это означает, что вы получили свое бюджетное место. И в таком случае до 18:00 8 августа вы должны подтвердить выбор места обучения и выполнить требования к зачислению. Сам процесс зачисления на бюджет продлится до 10 августа», - отметили в МОН.

Предоставление рекомендаций на контракт начнется с 9 августа. Получить рекомендацию можно по любому количеству заявлений, а зачисление в учреждение образования – до 30 августа.

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