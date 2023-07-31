Делал «наводки» на подразделения ВСУ: в Запорожье задержали преподавателя-коллаборанта

СБУ задержала преподавателя вуза, который работал корректировщиком рашистов в Запорожье.

Источник фото: СБУ

Контрразведка СБУ задержала информатора российских спецслужб в прифронтовых районах Запорожья. Им оказался преподаватель информатики местного высшего профессионального училища, который дистанционно сотрудничал с врагом и середины июля этого года, – сообщает Служба безопасности.

По указанию агрессора его приспешник обустроил «наблюдательный пункт» на собственной даче и скрыто собирал сведения о дислокации и перемещении Сил обороны. Используя бинокль и другую оптику, он пытался обнаружить передовые позиции подразделений ВСУ. Текстовые сообщения с координатами объектов ВСУ он передавал представителю российской спецслужбы.

По «наводкам» коллаборанта оккупанты готовили огневые удары по подразделениям ВСУ, в том числе с использованием вражеских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали российского информатора при попытке передачи разведданных агрессору.

При обыске по месту жительства задержанного обнаружено:

мобильный телефон и ноутбук с доказательствами его переписки со спецслужбой рф;

4 сигнально-шумовых пистолета, переделанные под боевые;

три рации;

оптические приборы наблюдения за удаленными объектами.

Сейчас подозреваемый под стражей. Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий злоумышленника. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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