Робив «наводки» на підрозділи ЗСУ: на Запоріжжі затримала викладача-колаборанта

СБУ затримала викладача вишу, який працював коригувальником рашистів на Запоріжжі.

Джерело фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала інформатора російських спецслужб у прифронтових районах Запоріжжя. Ним виявився викладач інформатики місцевого вищого професійного училища, який дистанційно співпрацював з ворогом і середини липня цього року, – повідомляє Служба безпеки.

За вказівкою агресора його поплічник облаштував «спостережний пункт» на власній дачі та приховано збирав відомості про дислокацію та переміщення Сил оборони. Використовуючи бінокль та іншу оптику, він намагався виявити передові позиції підрозділів ЗСУ. Текстові повідомлення з координатами об’єктів ЗСУ він передавав представнику російської спецслужби.

За «наводками» колаборанта окупанти готували вогневі удари по підрозділах ЗСУ, у тому числі з використанням ворожих зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали російського інформатора під час спроби передачі розвідданих агресору.

При обшуку за місцем проживання затриманого виявлено:

мобільний телефон і ноутбук із доказами його листування з спецслужбою рф;

4 сигнально-шумові пістолети, перероблені під бойові;

три рації;

оптичні прилади спостереження за віддаленими об’єктами.

Наразі підозрюваний під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій зловмисника. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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