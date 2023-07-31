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  1. В Україні

31 липня завершується прийом заяв до ЗВО на бюджет і контракт для вступу на бакалавра

10:51, 31 липня 2023
Після закінчення прийому заяв заклади освіти можуть проводити додатковий набір лише на контракт.
31 липня завершується прийом заяв до ЗВО на бюджет і контракт для вступу на бакалавра
Зображення: freepik.com
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У понеділок, 31 липня, о 18:00 завершиться прийом заяв до закладів вищої освіти на бюджет і контракт для вступу на бакалавра, молодшого бакалавра, магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямувань.

У МОН наголосили, що після закінчення прийому заяв заклади освіти можуть проводити додатковий набір лише на контракт.

До 5 серпня (включно) триватиме автоматичний розподіл бюджетних місць за алгоритмом адресного розміщення державного (регіонального) замовлення.

«Зверніть увагу, що ви зможете отримати лише 1 рекомендацію на бюджет.

Якщо у вашому електронному кабінеті статус заяви зміниться з «Допущено до конкурсу» на «Рекомендовано (бюджет)», це означатиме, що ви отримали своє бюджетне місце. І в такому разі до 18:00 8 серпня ви маєте підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги до зарахування. Сам процес зарахування на бюджет триватиме до 10 серпня», - зазначили у МОН.

Надання рекомендацій на контракт почнеться з 9 серпня. Отримати рекомендацію можна за будь-якою кількістю заяв, а зарахування до закладу освіти – до 30 серпня.

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