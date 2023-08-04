Продав людину для жебракування в столиці: затримано «бізнесмена» з Хмельниччини

За 10 000 гривень чоловік продав інваліда 3 групи, аби той жебракував у Києві.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Жителя Хмельниччини затримали за продаж людини для зайняття жебрацтвом у столиці. Чоловіку вже повідомили про підозру за фактом торгівлі людьми. Подібні дії караються позбавленням волі терміном від 3 до 8 років, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний, користуючись уразливим станом місцевого жителя, який є інвалідом 3 групи, планував передати його для зайняття жебрацтвом у Києві. Коли чоловік відмовився, пригрозив фізичною розправою.

За передачу особи він отримав від «замовника» 10 000 гривень. Вказав, що і в подальшому готовий підшуковувати громадян соціально незахищених категорій.

«Бізнесмена» затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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