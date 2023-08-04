Продал человека для попрошайничества в столице: задержан «бизнесмен» из Хмельницкой области

За 10 000 гривен мужчина продал инвалида 3 группы, чтобы тот попрошайничал в Киеве.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Жителя Хмельницкой области задержали за продажу человека для занятия попрошайничеством в столице. Мужчине уже сообщили о подозрении по факту торговли людьми. Подобные действия наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет, – сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый, пользуясь уязвимым состоянием местного жителя, который является инвалидом 3 группы, планировал передать его для занятия попрошайничеством в Киеве. Когда мужчина отказался, пригрозил физической расправой.

За передачу лица он получил от «заказчика» 10 000 гривен. Указал, что и в дальнейшем готов подыскивать граждан социально незащищенных категорий.

«Бизнесмен» задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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