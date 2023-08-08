У Києві керівник комунального підприємства і підрядник отримали підозри у розкраданні 4,7 млн грн на ремонті доріг

Як повідомляється, до документів внесли недостовірні відомості щодо вартості використаних матеріалів.

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві повідомили про підозру керівнику КП «ШЕУ Солом’янського району» та керівнику приватного підприємства у завданні збитків у особливо великих розмірах під час здійснення ремонту асфальтобетонного покриття у Солом’янському районі. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.



Згідно із матеріалів слідства, між КП та підрядною організацією був укладений договір щодо проведення будівельних робіт з ліквідації аварійної ямковості, а також здійснення поточного ремонту по бул. Чоколівському у Солом’янському районі на загальну суму близько 19 млн гривень.



На підставі актів приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їх вартість виконавцю були перераховані кошти зі столичного бюджету.



Як встановлено слідством, до офіційних документів були внесені недостовірні відомості щодо вартості використаних матеріалів.



Висновком судової товарознавчої та економічної експертизи встановлено завищення вартості матеріалів на суму близько 4,7 млн грн.



За результатами розслідування керівнику КП повідомлено про підозру у службовій недбалісті, а підряднику –у привласненні коштів в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та службове підроблення.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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