В Киеве руководитель коммунального предприятия и подрядчик получили подозрения в хищении 4,7 млн грн на ремонте дорог

Как сообщается, в документы внесли недостоверные сведения о стоимости использованных материалов.

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве сообщили о подозрении руководителю КП «ШЭУ Соломенского района» и руководителю частного предприятия в нанесении ущерба в особо крупных размерах во время ремонта асфальтобетонного покрытия в Соломенском районе. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.



Согласно материалам следствия, между КП и подрядной организацией был заключен договор о проведении строительных работ по ликвидации аварийной ямочности, а также текущего ремонта по бул. Чоколевскому в Соломенском районе на общую сумму около 19 млн гривен.



На основании актов приемки выполненных строительных работ и справки об их стоимости исполнителю были перечислены средства из столичного бюджета.

Как установлено следствием, в официальные документы были внесены недостоверные сведения о стоимости использованных материалов.



Выводом судебной товароведческой и экономической экспертизы установлено завышение стоимости материалов на сумму около 4,7 млн грн.



По результатам расследования руководителю КП сообщено о подозрении в служебной халатности, а подрядчику – в присвоении средств в особо крупных размерах в условиях военного положения и служебном подлоге.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

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