Вебсайти із продажу електронних сигарет будуть перевіряти вік відвідувачів

Вхід на сайти буде здійснюватися за документами, які підтверджують вік відвідувача, а система ідентифікації буде розроблятись.

Джерело фото: depositphotos.com

Вебсайти виробників та імпортерів електронних сигарет та систем нагрівання тютюну будуть перевіряти вік відвідувачів. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України 11 серпня.

У перелік таких сайтів потрапляють сторінки, які містять інформацію про продаж, обслуговування та комплектуючі тютюнових та нікотиновмісних виробів, пояснили у Мінекономіки.

Вхід на сайти із продажу тютюнових систем та електронних сигарет буде здійснюватися за документами, які підтверджують вік відвідувача. Система ідентифікації буде розроблятись.

Відповідну постанову урядовці розробили на виконання вимог закону № 1978 щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.