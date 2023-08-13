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  1. В Україні

Вебсайти із продажу електронних сигарет будуть перевіряти вік відвідувачів

10:14, 13 серпня 2023
Вхід на сайти буде здійснюватися за документами, які підтверджують вік відвідувача, а система ідентифікації буде розроблятись.
Вебсайти із продажу електронних сигарет будуть перевіряти вік відвідувачів
Джерело фото: depositphotos.com

Вебсайти виробників та імпортерів електронних сигарет та систем нагрівання тютюну будуть перевіряти вік відвідувачів. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України 11 серпня.

У перелік таких сайтів потрапляють сторінки, які містять інформацію про продаж, обслуговування та комплектуючі тютюнових та нікотиновмісних виробів, пояснили у Мінекономіки.

Вхід на сайти із продажу тютюнових систем та електронних сигарет буде здійснюватися за документами, які підтверджують вік відвідувача. Система ідентифікації буде розроблятись.

Відповідну постанову урядовці розробили на виконання вимог закону № 1978 щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну.

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