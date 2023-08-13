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  1. В Украине

Веб-сайты по продаже электронных сигарет будут проверять возраст посетителей

10:14, 13 августа 2023
Вход на сайты будет производиться по документам, подтверждающим возраст посетителя, а система идентификации будет разрабатываться.
Веб-сайты по продаже электронных сигарет будут проверять возраст посетителей
Источник фото: depositphotos.com
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Веб-сайты производителей и импортеров электронных сигарет и систем нагрева табака будут проверять возраст посетителей. Такое решение принял Кабинет Министров 11 августа.

В список таких сайтов попадают страницы, содержащие информацию о продаже, обслуживании и комплектующих табачных и никотинсодержащих изделий, пояснили в Минэкономики.

Вход на сайты по продаже табачных систем и электронных сигарет будет производиться по документам, подтверждающим возраст посетителя. Система идентификации будет разрабатываться.

Соответствующее постановление чиновники разработали во исполнение требований закона № 1978 по охране здоровья населения от вредного влияния табака.

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