Терехов розповів, чи повернеться McDonald's до Харкова

Ми всі зусилля сконцентруємо, щоб і McDonald's й інші мережеві компанії поверталися, — сказав міський голова Харкова.

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення рф McDonald's припинив роботу в Україні. Проте згодом ресторани швидкого харчування почали повертатися до нашої країни, зокрема, туди, де це дозволяє безпекова ситуація. У Харкові поки що McDonald's не працює. Мер міста Ігор Терехов пояснив, чи повернуться ресторани до міста ближайшим часом.

Також він висловився й щодо інших закладів харчування. Мер заявив, що існує певний протокол щодо цієї популярної мережі ресторанів.

“Що стосується мережевиків, McDonald’s – у них є певний протокол. Я вивчав це питання. Більше того, я, бувши в Америці, теж ставив це питання. KFC повернулось, і я дуже допомагав їм, щоб вони повернулись. Бо теж були певні негаразди. І пішов на ризикований такий крок, але вони розпочали працювати. McDonald’s поки що не повертається. Але це час – і він теж повернеться. І ми всі зусилля сконцентруємо, щоб і McDonald’s, й інші мережеві компанії поверталися. У мене мрія, щоб був Starbucks”, – сказав Терехов під час пресконференції.



Нагадаємо, що McDonald's відновив роботу закладів у Чернігові та Кривому Розі.

Також ми розповіли, що McDonald’s відновив роботу у Дніпрі.

А ще відновлено роботу цих закладів у Полтаві і Кременчуці.

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