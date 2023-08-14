Терехов рассказал, вернется ли McDonald's в Харьков

Мы все усилия сконцентрируем, чтобы и McDonald's и другие сетевые компании возвращались, — сказал городской голова Харькова.

Как известно, после начала полномасшатбного вторжения рф McDonald's прекратил работу в Украине. Однако спустя время рестораны быстрого питания стали возвращаться в нашу страну, в частности, туда, где это позволяет ситуация безопасности. В Харькове пока McDonald's не работает. Мэр города Игорь Терехов объяснил, вернутся ли рестораны в город в ближайшее время.

Также он высказался и в отношении других заведений питания. Мэр заявил, что существует определенный протокол по этой популярной сети ресторанов.

“Что касается сетевиков, McDonald's – у них есть определенный протокол. Я изучал этот вопрос. Более того, я, будучи в Америке, тоже задавал этот вопрос. KFC вернулся, и я помогал им, чтобы они вернулись. Ибо тоже были определенные невзгоды. И пошел на рискованный такой шаг, но они приступили к работе. McDonald's пока не возвращается. Но это время – и оно тоже вернется. И мы все усилия сконцентрируем, чтобы и McDonald's и другие сетевые компании возвращались. У меня мечта, чтобы был Starbucks”, – сказал Терехов во время пресс-конференции.

Напомним, что McDonald's возобновил работу заведений в Чернигове и Кривом Роге.

Также мы рассказывали, что McDonald’s возобновил работу в Днепре.

Еще возобновлена работа этих заведений в Полтаве и Кременчуге.

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