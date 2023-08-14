Депутаты решили побороть шрифт «Ижица» в работе Верховной Рады

Народные депутаты решили поставить себе задачу запретить использование шрифта «Ижица» в работе Верховной Рады.

Фото: cheline.com.ua

Верховная Рада будет бороться с использованием шрифтов российского происхождения в своей работе. Речь идет о шрифте «Ижица».

Соответствующий проект постановления «О прекращении использования шрифтов российского происхождения в работе Верховной Рады Украины» 9606 зарегистрировали народные депутаты Ирина Констанкевич, Николай Княжицкий, Владимир Вятрович, Никита Потураев, Елизавета Богуцкая и другие.

Итак, как отмечают авторы, в оформлении Грамоты и Почетной грамоты Верховной Рады Украины, а также дипломов лауреатов Премии Верховной Рады за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления, Премии Верховной Рады педагогическим работникам, Премии Верховной Рады молодым ученым, дипломов стипендиатов Верховной Рады – молодых ученых – докторов наук используется, как отмечено в описаниях соответствующих документов, «древнеславянский шрифт «Ижица».

Шрифт «Ижица» в 1988 году на основе сборочного прямого полуустава российской академии наук конца 19 века разработала русская писательница Светлана Ермолаева.

«Шрифт предназначался для воспроизведения старославянских текстов в энциклопедиях и научных статьях, но оцифрованный в 1992 году Параграфом с чрезвычайной скоростью распространился по всем странам, пользующимся кириллицей. Ижицу можно увидеть на уличных вывесках, меню ресторанов, в оформлении православных сайтов и книг и даже на флагах спонсируемых Россией террористов.

Кроме этого, шрифт Ижица является проприетарным (не свободно распространяемым) и его использование требует приобретения лицензии стоимостью 25 долларов США.

Учитывая полномасштабное вторжение российской федерации на территорию Украины дальнейшее использование шрифтов, имеющих российское происхождение, в знаках отличия Верховной Рады Украины неприемлемо», - указывают депутаты.

Вместо «Ижицы» депутаты предлагают использовать другие шрифты при оформлении знаков отличия национального парламента.

В частности, шрифт Volja авторства Марчелы Можиной, созданный в 2022 году на основе литерации украинского графика Нила Хасевича (1905-1952) который оформлял плакаты, журналы, газеты для украинского освободительного движения середины ХХ века. Этот шрифт уже используется, в частности, в знаках отличия Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Представленный проект Постановления Верховной Рады Украины призван урегулировать указанную выше проблему.

Автор: Наталья Мамченко

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