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Депутати вирішили побороти шрифт «Іжиця» у роботі Верховної Ради

Народні депутати вирішили поставити собі завдання заборонити використання шрифту «Іжиця» в роботі Верховної Ради.

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Депутати вирішили побороти шрифт «Іжиця» у роботі Верховної Ради

17:52, 14 серпня 2023
Народні депутати вирішили поставити собі завдання заборонити використання шрифту «Іжиця» в роботі Верховної Ради.
Депутати вирішили побороти шрифт «Іжиця» у роботі Верховної Ради
Фото: cheline.com.ua

Верховна Рада буде боротися з використанням шрифтів російського походження у своїй роботі. Йдеться про шрифт «Іжиця».

Відповідний проект постанови «Про припинення використання шрифтів російського походження в роботі Верховної Ради України» 9606 зареєстрували народні депутати Ірина Констанкевич, Микола Княжицький, Володимир В'ятрович, Микита Потураєв, Єлізавета Богуцька та інші.

Отже, як зазначають автори, в оформленні Грамоти та Почесної грамоти Верховної Ради України, а також дипломів лауреатів Премії Верховної Ради за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування, Премії Верховної Ради педагогічним працівникам, Премії Верховної Ради України молодим ученим, дипломів стипендіатів Верховної Ради– молодих учених – докторів наук використовується, як зазначено в описах відповідних документів, «давньослов’янський шрифт «Іжиця».

Шрифт «Іжиця» у 1988 році на основі складального прямого півуставу російської академії наук кінця 19 століття розробила російська письменниця Світлана Єрмолаєва.

«Шрифт призначався для відтворення старослов’янських текстів в енциклопедіях та наукових статтях, але оцифрований у 1992 Параграфом з надзвичайною швидкістю поширився по всіх країнах, що користуються кирилицею. Іжицю можна побачити на вуличних вивісках, в меню ресторанів, в оформленні православних сайтів і книг та навіть на прапорах спонсованих Росією терористів.

Крім цього, шрифт Іжиця є пропрієтарним (не є вільно поширюваним) та його використання потребує придбання ліцензії вартістю 25 доларів США.

З огляду на повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України подальше використання шрифтів, які мають російське походження, у відзнаках Верховної Ради України є неприйнятним», - вказують депутати.

Замість «Іжиці» депутати пропонують використовувати інші шрифти при оформленні відзнак національного парламенту.

Зокрема, шрифт «Volja» авторства Марчели Можиної, створений у 2022 році на основі літерації українського графіка Ніла Хасевича (1905–1952) який оформлював плакати, журнали, газети для українського визвольного руху середини ХХ століття. Цей шрифт вже використовується, зокрема, у відзнаках Головнокомандувача Збройних Сил України.

Поданий проєкт Постанови Верховної Ради України покликаний врегулювати зазначену вище проблему.

Автор: Наталя Мамченко

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