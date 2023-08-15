Як швидко отримати довідки про трудовий та страховий стаж, несудимість чи місце проживання: подробиці

У «Дії» можна оперативно та безоплатно замовити потрібну довідку.

Не потрібно їхати в держустанову та стояти в чергах. У «Дії» можна замовити довідки ОК-5 та ОК-7, – повідомляє пресслужба «Дії».

Аби отримати довідки про трудовий та страховий стаж, які потрібні при влаштуванні на роботу, призначенні пенсії чи нарахуванні лікарняних тощо, необхідно авторизуватися у «Дії», перейти у розділ «Послуги», потім відкрити «Довідки та витяги», після чого замовити необхідний документ.

Крім довідки про стаж, за цим принципом можна отримати витяг про несудимість, місце проживання дорослого чи дитини.

Зазначається, що українці згенерували вже понад 5,2 млн ОК-5 та ОК-7, понад 3,2 млн витягів про місце проживання.

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