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Громадянин, який вирішив розповісти судді, що думає про її ухвалу на обшук, отримав кримінальне провадження

14:42, 15 серпня 2023
Вища рада правосуддя взяла «на контроль» інцидент з тиском на слідчу суддю Солом’янського райсуду Києва.
Громадянин, який вирішив розповісти судді, що думає про її ухвалу на обшук, отримав кримінальне провадження

Вища рада правосуддя 15 серпня 2023 року відреагувала на інцидент, який трапився із слідчою суддею Солом’янського районного суду Києва Катериною Застрожніковою ще 8 травня.

Нагадаємо, що у квітні суддя частково задовольнила клопотання слідчого Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

28 квітня суддя надала дозвіл на обшук у житловому будинку громадянина Віктора Щербини, якого СБУ запідозрила у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу) КК.

Однак, вранці 8 травня 2023 року до кабінету судді Катерини Застрожнікової раптом зайшов сам Віктор Щербина, у будинку якого відбувся обшук.

Чоловік почав висловлювати претензії щодо ухваленого суддею дозволу на обшук його місця проживання, вимагав від судді надати йому пояснення, а потім почав погрожувати судді застосуванням фізичної сили.

Також, чоловік почав вимагати від судді надати йому матеріали кримінального провадження, фігурантом якого він є.

Суддя запропонувала громадянину покинути її кабінет, однак чоловік відмовився залишити кабінет та навпаки наблизився до робочого столу судді, за яким знаходилась Катерина Застрожнікова.

Суддя була вимушена викликати у свій кабінет судову охорону. У підсумку, працівник судової охорони силоміць вивів чоловіка з кабінету судді, після чого в суд була викликана поліція.

25 травня було зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 376 (втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення) КК.

Втім, у серпні Вища рада правосуддя вирішила дізнатись, в якому стані зараз перебуває розслідування вказаного кримінального провадження. Відповідну інформацію ВРП має надати Офіс Генерального прокурора.

Зазначимо, що випадки, коли фігуранти кримінальних проваджень чи учасники судових процесів хочуть особисто висловити суддям свою думку щодо постановлених ними рішень, трапляються все частіше.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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