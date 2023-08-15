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Виписали собі майже 14 млн «бойових» премій: СБУ викрила «тилових» командирів Нацгвардії

14:38, 15 серпня 2023
СБУ повідомляє, що посадовці безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тисяч, яка передбачена за участь у бойових діях.
Виписали собі майже 14 млн «бойових» премій: СБУ викрила «тилових» командирів Нацгвардії
Фото: СБУ

У лавах Нацгвардії викрили ще одну «схему» безпідставного нарахування премій за нібито участь у боях, повідомляє СБУ. 

Як стало відомо, на оборудках з державними грошима викрито командування однієї з бригад військового формування, яка дислокується на Київщині.

Зазначається, що з першого дня війни і до серпня 2022 року фігуранти незаконно «преміювали» себе на загальну суму майже 14 млн бюджетних гривень.

Посадовці безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тисяч, яка передбачена за участь у бойових діях.

При цьому учасники злочинної схеми не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передній лінії фронту.

За даними слідства, до організації оборудки причетний заступник командира – начальник штабу військової частини.

Він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування «бойових» премій своїм підлеглим, насамперед керівному складу.

Їх особи також встановлено – це командир дивізіону, командир 3-го батальйону, начальник відділення обліку особового складу, заступник командира 1-го батальйону та командир роти.

Заступнику командира – начальнику штабу військової частини і п’ятьом його підлеглим повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

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