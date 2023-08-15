Виписали собі майже 14 млн «бойових» премій: СБУ викрила «тилових» командирів Нацгвардії

У лавах Нацгвардії викрили ще одну «схему» безпідставного нарахування премій за нібито участь у боях, повідомляє СБУ.
Як стало відомо, на оборудках з державними грошима викрито командування однієї з бригад військового формування, яка дислокується на Київщині.
Зазначається, що з першого дня війни і до серпня 2022 року фігуранти незаконно «преміювали» себе на загальну суму майже 14 млн бюджетних гривень.
Посадовці безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тисяч, яка передбачена за участь у бойових діях.
При цьому учасники злочинної схеми не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передній лінії фронту.
За даними слідства, до організації оборудки причетний заступник командира – начальник штабу військової частини.
Він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування «бойових» премій своїм підлеглим, насамперед керівному складу.
Їх особи також встановлено – це командир дивізіону, командир 3-го батальйону, начальник відділення обліку особового складу, заступник командира 1-го батальйону та командир роти.
Заступнику командира – начальнику штабу військової частини і п’ятьом його підлеглим повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби.
Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.
Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.