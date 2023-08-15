Выписали себе почти 14 млн «боевых» премий: СБУ разоблачила «тыловых» командиров Нацгвардии

СБУ сообщает, что должностные лица безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тысяч, предусмотренную за участие в боевых действиях.

Фото: СБУ

В рядах Нацгвардии разоблачили еще одну «схему» безосновательного начисления премий якобы за участие в боях, сообщает СБУ.

Как стало известно, на сделках с государственными деньгами разоблачено командование одной из бригад военного формирования, которая дислоцируется в Киевской области.

Отмечается, что с первого дня войны и до августа 2022 фигуранты незаконно «премировали» себя на общую сумму почти 14 млн бюджетных гривен.

Чиновники безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тысяч, предусмотренную за участие в боевых действиях.

При этом участники преступной схемы не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передней линии фронта.

По данным следствия, к организации сделки причастен заместитель командира – начальник штаба воинской части.

Он безосновательно подписывал рапорты о начислении «боевых» премий своим подчиненным, прежде всего руководящему составу.

Их лица также установлены – командир дивизиона, командир 3-го батальона, начальник отделения учета личного состава, заместитель командира 1-го батальона и командир роты.

Заместителю командира – начальнику штаба воинской части и пяти его подчиненным сообщено о подозрении в небрежном отношении к военной службе.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.