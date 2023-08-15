КДКА не обязаны публиковать проекты решений о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности, - ВКДКА

Дисциплинарные палаты КДКА являются квазисудебными органами и требовать от комиссий обнародовать проекты решений по дисциплинарным делам так же бессмысленно, как просить судей публиковать проекты приговоров по уголовным делам перед судебными заседаниями, отметил глава ВКДКА.

Процедура привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности, определенная законом, не содержит (и не может содержать) требования к составлению проектов решений квалификационно-дисциплинарными комиссиями адвокатуры.

Так глава ВКДКА Сергей Вилков прокомментировал письмо директора Департамента мониторинга соблюдения информационных прав Секретариата Уполномоченного ВР по правам человека Андрея Панкова, которое было вынесено на обсуждение во время заседания Совета адвокатов Украины, которое проходило 11 – 12 августа в Ужгороде.

Прорабатывая жалобу гражданина, работник Офиса Омбудсмана промониторил сайты КДКА регионов Украины и обнаружил, что там «не обнародованы проекты подлежащих обсуждению решений».

В частности, в Офисе сослались на п.2 ч.1 ст. 15 Закона о доступе к публичной информации, согласно которому все распорядители информации обязаны обнародовать нормативно-правовые акты, акты индивидуального действия (кроме внутриорганизационных), принятые распорядителем, проекты подлежащих обсуждению решений, информацию о нормативно-правовых основах деятельности. На основании этого чиновник констатировал нарушение комиссией требований Закона и потребовал комиссии принять меры по их устранению.

(Вместе с тем, следует отметить, что проекты решений прекратил публиковать даже Кабмин).

«Создается впечатление, что исполнитель из Офиса Омбудсмана просто спутал органы адвокатского и местного самоуправления, следовательно, смешал проекты регуляторных актов (решений ОМС), которые по Закону об основах государственной регуляторной политики действительно подлежат обнародованию для обсуждения с общественностью, с решениями квалификационно-дисциплины адвокатуры, – отметил председатель ВКДКА. – Дисциплинарные палаты КДКА являются квазисудебными органами и требовать от комиссий обнародовать проекты решений по дисциплинарным делам так же бессмысленно, как просить судей публиковать проекты приговоров по уголовным делам перед судебными заседаниями».

С. Вилков дополнительно сослался на Закон об адвокатуре и адвокатской деятельности, раздел VI которого устанавливает порядок привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности. И ни одна из стадий дисциплинарного производства не предполагает составление проектов решений.

«Рассмотрение дисциплинарного дела осуществляется на основе состязательности. По закону при рассмотрении дела дисциплинарная палата на заседании заслушивает уведомление члена дисциплинарной палаты, объяснение адвоката, в отношении которого возбуждено дисциплинарное дело, лица, инициировавшего вопрос о дисциплинарной ответственности адвоката, и объяснение других заинтересованных лиц. И только по результатам рассмотрения принимается соответствующее решение, – заметил глава ВКДКА. – Во-первых, эта процедура не предусматривает привлечения других лиц к подготовке решения (равно как и не может быть общественного контроля за вынесением приговоров), а во-вторых, обнародование проекта свидетельствовало бы о нарушении принципа состязательности. Закон даже не может содержать требования составления проектов».

Ответное письмо с разъяснениями законодательства Совет адвокатов Украины пришлет Уполномоченному Верховной Рады по правам человека.

Автор: Наталья Мамченко

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