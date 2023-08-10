Адвокатом, який особисто розповів судді, що думає про її рішення, займеться КДКА

Адвокат натякнув, що суддю можуть навіть вивезти у Бахмут.

Будівля Зарічного райсуду м. Суми

Вища рада правосуддя 10 серпня 2023 року вирішила звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сумської області щодо поведінки адвоката Володимира Сапіча.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 17 липня адвокат Володимир Сапіч, без запрошення та попри застереження секретаря судового засідання, зайшов у кабінет судді Зарічного районного суду міста Суми Марини Сороки.

Адвокат розповів, що Марина Сорока, як слідча суддя, надала ряд дозволів на проведення обшуків у його онуків, а також надала тимчасовий доступ до їх речей. Чоловік зазначив, що суддя, на його думку, не перевірила законність підстав початку досудового розслідування.

На це суддя Марина Сорока відповіла, що спілкуватися з нею у позапроцесуальний спосіб стосовно відповідного кримінального провадження у адвоката не вийде.

Однак, Володимир Сапіч ще раз зазначив, що кримінальне провадження є безпідставним та повідомив, що йому пропонують «відвезти прокурора та суддю, що приймають рішення в цій справі, в місто Бахмут, щоб вони подивилися, чим там займаються військові».

Ці слова адвоката суддя сприйняла як погрозу з метою вплинути на неї, як на слідчого суддю, та схилити до винесення певного судового рішення.

Тепер з поведінкою Володимира Сапіча, який отримав свідоцтво адвоката ще у 1995 році, буде розбиратися Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сумської області.

Нагадаємо, що це вже не перший подібний інцидент в українських судах. Як повідомляла «Судово-юридична газета», 8 травня в кабінет судді Солом’янського районного суду м. Києва зайшов киянин, у якого відбувся обшук. Громадянин в категоричній формі не погодився з ухвалою слідчої судді та навіть погрожував судді застосуванням фізичної сили.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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