Адвокатом, который лично рассказал судье, что думает о ее решении, займется КДКА

Адвокат намекнул, что судью могут даже вывезти в Бахмут.

Здание Заречного райсуда г. Сумы

Высший совет правосудия 10 августа 2023 года решил обратиться в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Сумской области относительно поведения адвоката Владимира Сапича.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 17 июля адвокат Владимир Сапич, без приглашения и, несмотря на возражения секретаря судебного заседания, зашел в кабинет судьи Заречного районного суда города Сумы Марины Сороки.

Адвокат рассказал, что Марина Сорока, как следственная судья, предоставила ряд разрешений на проведение обысков у его внуков, а также предоставила временный доступ к их вещам. Мужчина отметил, что судья, по его мнению, не проверила законность оснований начала досудебного расследования.

На это судья Марина Сорока ответила, что общаться с ней внепроцессуальным способом относительно соответствующего уголовного производства у адвоката не получится.

Однако Владимир Сапич еще раз отметил, что уголовное производство безосновательно и сообщил, что ему предлагают «отвезти прокурора и судью, принимающих решение по этому делу, в город Бахмут, чтобы они посмотрели, чем там занимаются военные».

Эти слова адвоката судья восприняла, как угрозу с целью повлиять на нее, как на следственного судью и склонить к вынесению определенного судебного решения.

Теперь с поведением Владимира Сапича, получившего свидетельство адвоката еще в 1995 году, будет разбираться Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Сумской области.

Напомним, что это уже не первый подобный инцидент в украинских судах. Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 8 мая в кабинет судьи Соломенского районного суда г. Киева вошел киевлянин, у которого прошел обыск. Гражданин в категорической форме не согласился с определением следственной судьи и даже угрожал судье применением физической силы.

Автор: Вячеслав Хрипун

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