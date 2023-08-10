Штурмовал позиции ВСУ под Угледаром: боевик «ДНР» проведет 12 лет за решеткой

Осужден житель Донецка, который перешел на сторону врага и воевал против украинских бойцов.

Наказали очередного боевика так называемой «днр», который воевал на востоке Украины против ВСУ. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Он попал в плен украинских защитников в июне этого года во время контрнаступления Сил обороны Донецкой области.

Суд назначил боевику 12 лет лишения свободы.

СБУ сообщает, что осужден житель Донецка, который еще в 2017 году присоединился к рядам «интернациональной бригады днр «пятнашка».

Впоследствии на базе этой террористической группировки российские оккупанты создали «2-й отряд полка специального назначения» с дислокацией на временно оккупированной части региона.

В рядах вражеского подразделения он участвовал в боевых действиях против ВСУ на востоке нашей страны.

В феврале 2022 года он «перевелся» в оперативно-боевое тактическое формирование рф под названием «каскад».

Пребывая там в должности гранатометчика, злоумышленник штурмовал позиции ВСУ на Угледарском направлении.

Суд признал боевика виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

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