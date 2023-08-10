Штурмував позиції ЗСУ під Вугледаром: бойовик «днр» проведе 12 років за ґратами

Засудженим є мешканець Донецька, який перейшов на бік ворога і воював проти українських бійців.

Покарали чергового бойовика так званої «днр», який воював на сході України против ЗСУ. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Він потрапив у полон українських захисників у червні цього року під час контрнаступу Сил оборони на Донеччині.

Суд призначив бойовику 12 років позбавлення волі.

СБУ повідомляє, що засудженим є мешканець Донецька, який ще у 2017 році приєднався до рядів «інтернаціональної бригади днр «пятнашка».

Згодом на базі цього терористичного угруповання російські окупанти створили «2-й загін полку спеціального призначення» з дислокацією на тимчасово окупованій частині регіону.

У лавах ворожого підрозділу він брав участь у бойових діях проти ЗСУ на сході нашої країни.

У лютому 2022 року він «перевівся» до оперативно-бойового тактичного формування рф під назвою «каскад».

Перебуваючи там на посаді гранатометника, зловмисник штурмував позиції ЗСУ на Вугледарському напрямку.

Суд визнав бойовика винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

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