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Гражданин, решивший рассказать судье, что думает о ее решении на обыск, получил уголовное производство

14:42, 15 августа 2023
Высший совет правосудия взял «на контроль» инцидент с давлением на следственную судью Соломенского райсуда Киева.
Гражданин, решивший рассказать судье, что думает о ее решении на обыск, получил уголовное производство

Высший совет правосудия 15 августа 2023 года отреагировал на инцидент, который произошел со следственной судьей Соломенского районного суда Киева Екатериной Застрожниковой еще 8 мая.

Напомним, что в апреле судья частично удовлетворила ходатайство следователя Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

28 апреля судья разрешила обыск в жилом доме гражданина Виктора Щербины, которого СБУ заподозрила в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя) УК.

Однако утром 8 мая 2023 года в кабинет судьи Екатерины Застрожниковой вдруг зашел сам Виктор Щербина, в доме которого состоялся обыск.

Мужчина стал высказывать претензии относительно принятого судьей разрешения на обыск его места жительства, требовал от судьи предоставить ему объяснения, а затем начал угрожать судье применением физической силы.

Также мужчина потребовал от судьи предоставить ему материалы уголовного производства, фигурантом которого он является.

Судья предложила гражданину покинуть ее кабинет, однако мужчина отказался покинуть кабинет и наоборот приблизился к рабочему столу судьи, за которым находилась Екатерина Застрожникова.

Судья была вынуждена вызвать в свой кабинет судебную охрану. В итоге работник судебной охраны насильно вывел мужчину из кабинета судьи, после чего в суд была вызвана полиция.

25 мая было зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 376 (вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью воспрепятствовать исполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения) УК.

Впрочем, в августе Высший совет правосудия решил узнать, в каком состоянии сейчас находится расследование указанного уголовного производства. Соответствующую информацию ВСП теперь должен предоставить Офис Генерального прокурора.

Отметим, что случаи, когда фигуранты уголовных производств или участники судебных процессов хотят лично высказать судьям свое мнение по поводу постановленных ими решений, происходят все чаще.

Автор: Вячеслав Хрипун

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