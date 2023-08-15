Как быстро получить справки о трудовом и страховом стаже, несудимости или месте жительства: подробности

В «Дие» можно оперативно и бесплатно заказать нужную справку.

Не нужно ехать в госучреждение и стоять в очередях. В «Дие» можно заказать справки ОК-5 и ОК-7, – сообщает пресс-служба «Дии».

Чтобы получить справки о трудовом и страховом стаже, которые нужны при устройстве на работу, назначении пенсии или начислении больничных и т.д., необходимо авторизоваться в «Дие», перейти в раздел «Услуги», затем открыть «Справки и выписки», после чего заказать необходимый документ.

Кроме справки о стаже, по этому принципу можно получить выписку о несудимости, место жительства взрослого или ребенка.

Отмечается, что украинцы сгенерировали уже более 5,2 млн ОК-5 и ОК-7, более 3,2 млн выписок о месте жительства.

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