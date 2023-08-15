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Кабмин утвердил Порядок функционирования центра сбора финансовой отчетности: о чьей отчетности идет речь

Действие нового Порядка распространяется на государственные органы и предприятия, представляющие общественный интерес, ПАО, материнские предприятия групп, в составе которых есть предприятия, представляющие общественный интерес.

Верховный Суд указал на недопустимость дискриминации субъекта властных полномочий как стороны публично-правового спора

Субъекты властных полномочий, в частности органы исполнительной власти, не могут подвергаться дискриминации при участии как сторона в процессе разрешения в суде публично-правовых споров, - позиция Верховного Суда.

Гражданин, решивший рассказать судье, что думает о ее решении на обыск, получил уголовное производство

Высший совет правосудия взял «на контроль» инцидент с давлением на следственную судью Соломенского райсуда Киева.

КДКА не обязаны публиковать проекты решений о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности, - ВКДКА

Дисциплинарные палаты КДКА являются квазисудебными органами и требовать от комиссий обнародовать проекты решений по дисциплинарным делам так же бессмысленно, как просить судей публиковать проекты приговоров по уголовным делам перед судебными заседаниями, отметил глава ВКДКА.

Правительство внесло изменения в Порядок организации и проведение аукционов по продаже имущества должников

Второй повторный аукцион производится с возможностью снижения начальной цены без определения предельной стоимости.

  1. В Украине

Как быстро получить справки о трудовом и страховом стаже, несудимости или месте жительства: подробности

14:48, 15 августа 2023
В «Дие» можно оперативно и бесплатно заказать нужную справку.
Как быстро получить справки о трудовом и страховом стаже, несудимости или месте жительства: подробности

Не нужно ехать в госучреждение и стоять в очередях. В «Дие» можно заказать справки ОК-5 и ОК-7, – сообщает пресс-служба «Дии».

Чтобы получить справки о трудовом и страховом стаже, которые нужны при устройстве на работу, назначении пенсии или начислении больничных и т.д., необходимо авторизоваться в «Дие», перейти в раздел «Услуги», затем открыть «Справки и выписки», после чего заказать необходимый документ.

Кроме справки о стаже, по этому принципу можно получить выписку о несудимости, место жительства взрослого или ребенка.

Отмечается, что украинцы сгенерировали уже более 5,2 млн ОК-5 и ОК-7, более 3,2 млн выписок о месте жительства.

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