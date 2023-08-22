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  1. В Україні

«Сходки ворів в законі»: судитимуть двох кримінальних авторитетів

00:01, 22 серпня 2023
На Закарпатті судитимуть двох кримінальних авторитетів за організацію, так званих, сходок в тюрмі.
«Сходки ворів в законі»: судитимуть двох кримінальних авторитетів

На Закарпатті судитимуть кримінального авторитета та його спільників на прізвиська Лаша Сван та Умка, що влаштовували «сходки» в тюрмі, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Їм інкриміновано організацію і сприяння у проведенні та участь у злочинному зібранні  за ч. 1 ст. 255-2 КК України.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені з використанням засобів зв’язку організували та взяли участь у трьох злочинних зібраннях (сходках) з іншими «ворами в законі».

Там вони вирішували питання щодо розподілу матеріальних благ, здобутих злочинним шляхом – так званого «злодійського общаку» з метою забезпечення фінансової підтримки інших суб’єктів підвищеного злочинного впливу.

44-річний раніше судимий мукачівець поширював злочинний вплив, перебуваючи під вартою у держустанові «Закарпатська УВП (№ 9)». Він організовував злочинні зібрання – «сходки» – для розподілу сфер впливу, обговорення наповнення злодійського «общаку» шляхом проведення серед ув’язнених азартних ігор та налагодження шляхів потрапляння до установи заборонених речовин. Йшлося і про подальший розподіл незаконно отриманих представниками криміналітету грошових коштів.

Кілька таких «зустрічей» відбулися протягом грудня 2022 року – лютого 2023 року. Учасники «сходки» також вирішували між собою питання надання особам того чи іншого статусу в злочинному світі.

Також чоловіки координували злочинну діяльність, визначали осіб, відповідальних за збір коштів, одержаних злочинним шляхом на конкретній території, та вирішували конфліктні ситуації між криміногенними елементами.

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