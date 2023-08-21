Хлопець у футболці з написом «Stop Putler» призупинив фінал жіночого чемпіонату світу з футболу

Фінальний матч перервав протест проти путіна.

Джерело фото: АР

Фінальний матч Чемпіонату світу з футболу серед жінок перервав момент протесту проти російського диктатора путіна.

Чоловік із написами «Stop Putler» та «Free Ukraine» вибіг на поле.

Як пише «Daily Mail», фінал у Сіднеї був ненадовго зупинений на 24-й хвилині, оскільки охорона кинулася на поле Stadium Australia, щоб затримати протестувальника.

Чоловік, який був у масці на обличчі, бігав по полю з високо піднятими руками. Він був одягнений у футболку з написом «Зупиніть Путлера» на передній частині.

На спині футболки чоловіка було написано «Free Ukraine».

Джерело фото: Reuters

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