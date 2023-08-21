Парень в футболке с надписом «Stop Putler» приостановил финал женского чемпионата мира по футболу

Финальный матч прервал протест против путина.

Источник фото: АР

Финальный матч Чемпионата мира по футболу среди женщин прервал момент протеста против российского диктатора путина.

Мужчина с надписями «Stop Putler» и «Free Ukraine» выбежал на поле.

Как сообщает «Daily Mail», финал в Сиднее был ненадолго остановлен на 24-й минуте, так как охрана бросилась на поле Stadium Australia, чтобы задержать протестующего.

Мужчина, который был в маске на лице, бегал по полю с высоко поднятыми руками. Он был одет в футболку с надписью «Остановите Путлера» на передней части.

На спине футболки мужчины было написано «Free Ukraine».

Источник фото: Reuters

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