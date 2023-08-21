Эстония расширяет объемы военных запасов – строятся новые склады

В Эстонии для вооруженных сил построят новые склады за 60 млн евро.

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До конца 2024 года Силам обороны Эстонии планируют возведение новых складских сооружений в Тартуском уезде, это связано с расширением объемов военного снаряжения, – сообщает ERR.

Начало строительства первых объектов запланировано в ближайшее время, и компания Nordecon уже подписала контракт на выполнение работ на сумму 60 млн евро, – сообщили представители Министерства обороны Эстонии.

Новые склады значительно улучшат условия хранения снаряжения 2-й пехотной бригады и всех подразделений Сил обороны, будут способствовать более быстрому реагированию и боеспособности подразделений, формируемых из резервистов в случае военного конфликта.

Планируется включить создание необходимой дорожной инфраструктуры вместе с инженерными сетями в проект строительства складских комплексов.

Ожидается, что строительные работы завершатся до конца 2024 года.

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