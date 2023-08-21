Естонія розширює обсяги військових запасів – будуються нові склади

В Естонії для збройних сил збудують нові склади за 60 млн євро.

Джерело фото: АрміяInform

До кінця 2024 року Силам оборони Естонії планують зведення нових складських споруд в Тартуському повіті, це пов'язано з розширенням обсягів військового спорядження, – повідомляє ERR.

Початок будівництва перших об'єктів заплановано найближчим часом, і компанія Nordecon вже підписала контракт на виконання робіт на суму 60 млн євро, – повідомили представники Міністерства оборони Естонії.

Нові склади значно поліпшать умови зберігання спорядження 2-ї піхотної бригади та всіх підрозділів Сил оборони, сприятимуть більш швидкому реагуванню та боєздатності підрозділів, що формуються з резервістів у разі воєнного конфлікту.

Планується включити створення необхідної дорожньої інфраструктури разом із інженерними мережами до проекту будівництва складських комплексів.

Очікується, що будівельні роботи завершаться до кінця 2024 року.

Раніше ми писали, що Естонія передала українським рятувальникам чергову партію допомоги.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.