«Вори у законі» «Умка» та «Лаша Сван» постануть перед судом за організацію так званих «сходок»

«Умка» та «Лаша Сван» фігуранти приймали рішення про виділення фінансової допомоги з так званого «злодійського общака» на «святкові потреби» криміналітету та «ворів в законі».

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що судитимуть «ворів у законі» «Умку» та «Лашу Свана» за організацію та участь у так званих «сходках». Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У відомстві зазначають, що у грудні «ворів в законі» затримали правоохоронці. Зловмисники у період з 14.12.2020 по 19.03.2021 організували та взяли участь у трьох злочинних зібраннях на території України.

«На так званих «сходках» фігуранти прийняли рішення про виділення фінансової допомоги з так званого «злодійського общака» на «святкові потреби» криміналітету та «ворів в законі», які знаходяться у місцях позбавлення волі. Також наділили ширшими «повноваженнями» лідера ОЗГ - збір коштів, одержаних злочинним шляхом на території Одеси», - сказано у повідомленні.

Наразі слідчі закінчили досудове розслідування у кримінальному провадженні. За погодженням з ОГП обвинувальний акт стосовно двох осіб, які перебувають у статусі «вора в законі» скеровано до суду. «Умка» та «Лаша Сван» обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 255-2 (Організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що у Києві затримали небезпечних «злодіїв в законі» «Умку» та «Лашу Свана».

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