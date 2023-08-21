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«Воры в законе» «Умка» и «Лаша Сван» предстанут перед судом за организацию так называемых «сходок»

14:25, 21 августа 2023
«Умка» и «Лаша Сван» фигуранты принимали решения о выделении финансовой помощи так называемого «воровского общака» на «праздничные нужды» криминалитета и «воров в законе».
«Воры в законе» «Умка» и «Лаша Сван» предстанут перед судом за организацию так называемых «сходок»

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что будут судить «воров в законе» «Умку» и «Лашу Свана» за организацию и участие в так называемых «сходках». Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отмечают, что в декабре «воров в законе» задержали правоохранители. Злоумышленники в период с 14.12.2020 по 19.03.2021 организовали и приняли участие в трех преступных собраниях на территории Украины.

«На так называемых «сходках» фигуранты приняли решение о выделении финансовой помощи так называемого «воровского общака» на «праздничные нужды» криминалитета и «воров в законе», которые находятся в местах лишения свободы. Также наделили более широкими «полномочиями» лидера ОПГ – сбор средств, полученных преступным путем на территории Одессы», – говорится в сообщении.

Следователи закончили досудебное расследование в уголовном производстве. По согласованию с ОГП обвинительный акт в отношении двух лиц, находящихся в статусе «вора в законе», направлен в суд. «Умка» и «Лаша Сван» обвиняются в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 255-2 (Организация, содействие в проведении или участие в преступном собрании (сходке) Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали опасных «воров в законе» «Умку» и «Лашу Свана».

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