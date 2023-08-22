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«Сходки воров в законе»: будут судить двух криминальных авторитетов

00:01, 22 августа 2023
На Закарпатье будут судить двух криминальных авторитетов за организацию, так называемых, сходок в тюрьме.
«Сходки воров в законе»: будут судить двух криминальных авторитетов

На Закарпатье будут судить криминального авторитета и его сообщников по прозвищу Лаша Сван и Умка, которые устраивали «сходки» в тюрьме, – сообщает Офис Генерального прокурора.

Им инкриминируется организация и содействие в проведении и участие в преступном собрании по ч. 1 ст. 255-2 УК Украины.

Расследованием установлено, что обвиняемые с использованием средств связи организовали и приняли участие в трех преступных собраниях (сходках) с другими «ворами в законе».

Там они решали вопрос о распределении материальных благ, добытых преступным путем – так называемого «воровского общака» с целью обеспечения финансовой поддержки других субъектов повышенного преступного влияния.

44-летний ранее судимый мукачевец распространял преступное влияние, находясь под стражей в госучреждении «Закарпатская УПП (№ 9)». Он организовывал преступные собрания – «сходки» – для распределения сфер влияния, обсуждения наполнения воровского «общака» путем проведения среди заключенных азартных игр и налаживания путей попадания в учреждение запрещенных веществ. Речь шла и о дальнейшем распределении незаконно полученных представителями криминалитета денежных средств.

Несколько таких «встреч» состоялись в течение декабря 2022 года - февраля 2023 года. Участники «сходки» также решали между собой вопрос предоставления лицам того или иного статуса в преступном мире.

Также мужчины координировали преступную деятельность, определяли лиц, ответственных за сбор средств, полученных преступным путем на конкретной территории, и решали конфликтные ситуации между криминогенными элементами.

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