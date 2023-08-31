Коли буде наступне засідання «Рамштайн» і що на ньому розглянуть

П’ятнадцяте засідання відбудеться 19 вересня у офлайн форматі.

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 19 вересня й пройде офлайн. Про це повідомляє Радіо Свобода.

У повідомленні йдеться, що учасники засідання обговорять "поточну кризу в Україні та різні проблеми безпеки", з якими стикаються союзники та партнери США.

"Міністр Остін (глава Пентагону Ллойд Остін — Ред.) знову запросив міністрів оборони та старших військових посадовців по всьому світу, щоб обговорити війну в Україні та різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США", — йдеться у повідомленні.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що незабаром має стартувати п'ятнадцяте засідання "Рамштайну".

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