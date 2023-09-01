Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховний Суд розглянув кримінальну справу, де директора ТОВ обвинувачували у невиконанні судового рішення, і нагадав, що є об’єктивною стороною цього злочину

Керівницю ТОВ обвинувачували у тому, що вона, знаючи про існування судового рішення, після отримання матеріалів виконавчого провадження, продовжувала експлуатацію об`єкту, шляхом надання в оренду власного нерухомого майна.

У цивільних, які мають не задекларовану зброю, буде 30 днів на її декларування або здачу, – Рада розгляне законопроект

Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі.

Обвинувачений бігав по залу судового засідання, ображав і погрожував судді, але з ним нічого вдіяти не змогли

Випадки порушення порядку в судових засіданнях продовжують фіксуватися в судах.

Державні службовці більше орієнтовані на відданість державі, а не суспільству – дослідження НАДС

Виявлена різниця у підходах до своєї діяльності у держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування.

Застосування поліцейськими вогнепальної зброї має бути детально регламентовано національною владою і має існувати чіткий ланцюг командування, — рішення ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини у одній зі справ визнав, що застосування поліцією сили проти заявника було обґрунтованим, але наголосив на хаотичному способі, в який поліція фактично використовувала вогнепальну зброю для затримання водія.

  1. В Україні

Розстріляли родину з двома дітьми на Житомирській трасі: шістьом окупантам повідомлено про підозру

07:19, 1 вересня 2023
Батьки загинули одразу, молодшу доньку окупанти передали односельцю, а старшу вивизели за межі України, де вона згодом померла від отриманого поранення.
Розстріляли родину з двома дітьми на Житомирській трасі: шістьом окупантам повідомлено про підозру
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Повідомлено про підозру командиру 4-го розвідувального взводу розвідувальної роти 37 ОМСБр 36-ї загальновійськової армії східного військового округу зс рф та п’яти його підлеглим у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 438 КК України). Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, під час окупації сіл Северинівка, Мотижин і Копилів Бучанського району Київської області підозрювані проводили спеціальні рейди, залякуючи та тероризуючи цивільне населення.

«На початку березня 2022 року, на виконання наказу командира, підлеглі військовослужбовці рф відкрили вогонь по двох цивільних автомобілях, що рухалися назустріч екіпажу по Житомирській трасі.

В одному з автомобілів знаходився чоловік з 15-річною донькою, в іншому – його дружина та молодша донька 8 років. Родина намагалася виїхати з окупованої Северинівки. Внаслідок обстрілу чоловік та жінка загинули одразу, старша дитина отримала вогнепальне поранення. Сестер окупанти забрали до своєї БМП. Молодшу дівчинку згодом вони віддали чоловіку, що проживав поруч з місцем дислокації підрозділу. Старшу - вивезли за межі України.

Лише через 9 місяців стало відомо, що вона загинула від отриманого поранення. Це підтверджено висновком судової медичної експертизи. Її тіло вдалося повернути на Батьківщину та передати родичам для поховання», — йдеться у повідомленні.

Крім того, російські військовослужбовці того ж дня розстріляли з вогнепальної зброї ще один автомобіль. В ньому перебували водій та четверо пасажирів. В даному випадку мирні мешканці не постраждали, пошкоджень зазнав лише транспортний засіб.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мирошниченко
    Оксана Мирошниченко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду