Розстріляли родину з двома дітьми на Житомирській трасі: шістьом окупантам повідомлено про підозру

Батьки загинули одразу, молодшу доньку окупанти передали односельцю, а старшу вивизели за межі України, де вона згодом померла від отриманого поранення.

Повідомлено про підозру командиру 4-го розвідувального взводу розвідувальної роти 37 ОМСБр 36-ї загальновійськової армії східного військового округу зс рф та п’яти його підлеглим у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 438 КК України). Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, під час окупації сіл Северинівка, Мотижин і Копилів Бучанського району Київської області підозрювані проводили спеціальні рейди, залякуючи та тероризуючи цивільне населення.

«На початку березня 2022 року, на виконання наказу командира, підлеглі військовослужбовці рф відкрили вогонь по двох цивільних автомобілях, що рухалися назустріч екіпажу по Житомирській трасі.

В одному з автомобілів знаходився чоловік з 15-річною донькою, в іншому – його дружина та молодша донька 8 років. Родина намагалася виїхати з окупованої Северинівки. Внаслідок обстрілу чоловік та жінка загинули одразу, старша дитина отримала вогнепальне поранення. Сестер окупанти забрали до своєї БМП. Молодшу дівчинку згодом вони віддали чоловіку, що проживав поруч з місцем дислокації підрозділу. Старшу - вивезли за межі України.

Лише через 9 місяців стало відомо, що вона загинула від отриманого поранення. Це підтверджено висновком судової медичної експертизи. Її тіло вдалося повернути на Батьківщину та передати родичам для поховання», — йдеться у повідомленні.

Крім того, російські військовослужбовці того ж дня розстріляли з вогнепальної зброї ще один автомобіль. В ньому перебували водій та четверо пасажирів. В даному випадку мирні мешканці не постраждали, пошкоджень зазнав лише транспортний засіб.

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