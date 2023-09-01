Расстреляли семью с двумя детьми на Житомирской трассе: шестерым оккупантам сообщено о подозрении

Родители погибли сразу, младшую дочь оккупанты передали односельчанину, а старшую вывезли за пределы Украины, где она впоследствии скончалась от полученного ранения.

Сообщено о подозрении командиру 4-го разведывательного взвода разведывательной роты 37 ОМСБр 36-й общевойсковой армии восточного военного округа вс рф и пяти его подчиненным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 ч. 1, 2). УК Украины). Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, во время оккупации деревень Севериновка, Мотыжин и Копылов Бучанского района Киевской области подозреваемые проводили специальные рейды, запугивая и терроризируя гражданское население.

«В начале марта 2022 года, во исполнение приказа командира, подчиненные военнослужащие рф открыли огонь по двум гражданским автомобилям, двигавшимся навстречу экипажу по Житомирской трассе.

В одном из автомобилей находился мужчина с 15-летней дочерью, в другом – его жена и младшая дочь 8 лет. Семья пыталась уехать из оккупированной Севериновки. В результате обстрела мужчина и женщина погибли сразу, старший ребенок получил огнестрельное ранение. Сестер оккупанты забрали в свою БМП. Младшую девочку впоследствии они отдали мужчине, проживавшему рядом с местом дислокации подразделения. Старшую – вывезли за пределы Украины.

Спустя всего 9 месяцев стало известно, что она погибла от полученного ранения. Это подтверждено выводом судебной медицинской экспертизы. Ее тело удалось вернуть на Родину и передать родственникам для похорон», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские военнослужащие в тот же день расстреляли из огнестрельного оружия еще один автомобиль. В нем находились водитель и четверо пассажиров. В данном случае мирные жители не пострадали, повреждения получил только транспортное средство.

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