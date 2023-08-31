Когда будет следующее заседание «Рамштайн» и что на нем рассмотрят

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 19 сентября и пройдет офлайн. Об этом сообщает Радио Свобода.
В сообщении говорится, что участники заседания обсудят "текущий кризис в Украине и разные проблемы безопасности", с которыми сталкиваются союзники и партнеры США.
"Министр Остин (глава Пентагона Ллойд Остин - Ред.) вновь пригласил министров обороны и старших военных чиновников по всему миру, чтобы обсудить войну в Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", - говорится в сообщении.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в скором времени должно стартовать пятнадцатое заседание "Рамштайна".
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