Когда будет следующее заседание «Рамштайн» и что на нем рассмотрят

Пятнадцатое заседание состоится 19 сентября в офлайн формате.

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 19 сентября и пройдет офлайн. Об этом сообщает Радио Свобода.

В сообщении говорится, что участники заседания обсудят "текущий кризис в Украине и разные проблемы безопасности", с которыми сталкиваются союзники и партнеры США.

"Министр Остин (глава Пентагона Ллойд Остин - Ред.) вновь пригласил министров обороны и старших военных чиновников по всему миру, чтобы обсудить войну в Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", - говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в скором времени должно стартовать пятнадцатое заседание "Рамштайна".

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