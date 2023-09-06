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В Україні запрацював Єдиний портал повідомлень викривачів – як поскаржитися на корупцію

Поскаржитися через новий портал на корупцію в органі можна керівнику цього органу, і така інформація потрапить до НАЗК, НАБУ, Нацполіції та прокуратури.

Чиновники, які встигнуть знайти в своїх деклараціях брехню раніше НАЗК, зможуть надати обов’язкові для розгляду НАЗК пояснення

У чиновників, які встигли самі знайти в своїх деклараціях брехню, буде шанс виправитися після спливу строку на подання виправленої декларації.

Наші партнери в США готові реагувати на будь-які спроби наступу на незалежність НАБУ і САП – НАБУ

Директор НАБУ розповів, що йому пообіцяли під час багатоденного візиту в США.

Кошти від міжнародних партнерів на покриття витрат службового відрядження не підлягатимуть декларуванню

У новому законі про відновлення декларування пропонується звільнити від декларування доходи у вигляді коштів, одержаних як відшкодування або покриття витрат на службове відрядження, якщо воно здійснюється за рахунок міжнародних міжурядових організацій, коштів міжнародної технічної допомоги, а також коштів організатора заходу.

НАБУ, САП та НАЗК виступили проти планів Президента прирівняти корупцію до державної зради

Керівники антикорупційних органів побоюються, що відбудеться зміна підслідності справ щодо топ-корупції.

  1. В Україні

На Закарпатті молодик вчинив розпусні дії щодо 9-річної дівчинки

09:15, 6 вересня 2023
На Закарпатті чоловіка підозрюють у розбещенні малолітньої дитини.
На Закарпатті молодик вчинив розпусні дії щодо 9-річної дівчинки
Джерело фото: zk.npu.gov.ua
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У Берегівському районі поліція затримала раніше судимого 29-річного закарпатця, який посеред вулиці оголив свої геніталії перед 9-річною дівчинкою. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання, – повідомляє Головне управління Національної поліції в Закарпатській області.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала за викликом, встановила, що зловмисник підійшов до дитини на одній із вулиць міста та оголив статевий орган. Злякавшись, дитина втекла та розповіла про подію своїй мамі, яка  й звернулася до поліції.

Правоохоронці швидко встановили, що до злочину причетний 29-річний раніше судимий закарпатець. Поліцейські негайно розшукали та затримали зловмисника.

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