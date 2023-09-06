На Закарпатті молодик вчинив розпусні дії щодо 9-річної дівчинки

На Закарпатті чоловіка підозрюють у розбещенні малолітньої дитини.

Джерело фото: zk.npu.gov.ua

У Берегівському районі поліція затримала раніше судимого 29-річного закарпатця, який посеред вулиці оголив свої геніталії перед 9-річною дівчинкою. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання, – повідомляє Головне управління Національної поліції в Закарпатській області.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала за викликом, встановила, що зловмисник підійшов до дитини на одній із вулиць міста та оголив статевий орган. Злякавшись, дитина втекла та розповіла про подію своїй мамі, яка й звернулася до поліції.

Правоохоронці швидко встановили, що до злочину причетний 29-річний раніше судимий закарпатець. Поліцейські негайно розшукали та затримали зловмисника.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.