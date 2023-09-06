На Закарпатье молодой человек совершил развратные действия в отношении 9-летней девочки

В Береговском районе полиция задержала ранее судимого 29-летнего закарпатца, который посреди улицы обнажил свои гениталии перед 9-летней девочкой. Мужчину поместили в изолятор временного содержания, – сообщает Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области.
Следственно-оперативная группа, которая выехала по вызову, установила, что злоумышленник подошел к ребенку на одной из улиц города и обнажил половой орган. Испугавшись, ребенок убежал и рассказал о происшествии своей маме, которая и обратилась в полицию.
Правоохранители быстро установили, что к преступлению причастен 29-летний ранее судимый закарпатец. Полицейские немедленно разыскали и задержали злоумышленника.
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