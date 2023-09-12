У ВАКС повідомили про наявність вакантних посад

У Антикорсуді відкрилися декілька вакансій.

У Вищому антикорупційному суді відкрилися вакансії у відділі забезпечення судового процесу та канцелярії суду. Про це повідомив керівник апарату суду Богдан Крикливенко.

«Колеги, у апараті Вищий антикорупційний суд відкрилося кілька вакансій, а саме у канцелярії суду та відділі забезпечення судового процесу (секретарі судового засідання).

Запрошую бажаючих надсилати резюме на адресу електронної пошти: [email protected]

Після вивчення резюме повідомлення про запрошення на співбесіду будуть надіслані відібраним учасникам», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Дніпропетровський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад.

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