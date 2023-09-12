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Судді Олександр Воронкін та Сніжана Степанова рік будуть здійснювати правосуддя у столиці.

Виконавчі листи тепер можна пред’являти до виконання в електронній формі, — ДСА

Завдяки цьому в ДСА обіцяють миттєве потрапляння виконавчого документа до відділу ДВС чи приватного виконавця.

Кандидати на посаду голови Судової охорони розповіли конкурсній комісії про скандали, війни компромату та управлінський хаос у ССО

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«Схоже на цілеспрямовану атаку»: Давид Арахамія та Михайло Федоров назвали маніпуляцією дослідження про те, що 80% українців вважають Зеленського відповідальним за корупцію

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  1. В Україні

У ВАКС повідомили про наявність вакантних посад

15:08, 12 вересня 2023
У Антикорсуді відкрилися декілька вакансій.
У ВАКС повідомили про наявність вакантних посад
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У Вищому антикорупційному суді відкрилися вакансії у відділі забезпечення судового процесу та канцелярії суду. Про це повідомив керівник апарату суду Богдан Крикливенко.

«Колеги, у апараті Вищий антикорупційний суд відкрилося кілька вакансій, а саме у канцелярії суду та відділі забезпечення судового процесу (секретарі судового засідання).

Запрошую бажаючих надсилати резюме на адресу  електронної пошти: [email protected]

Після вивчення резюме повідомлення про запрошення на співбесіду будуть надіслані відібраним учасникам», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Дніпропетровський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад.

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