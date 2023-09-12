Українські школяри можуть безкоштовно отримати ноутбук: в МОН пояснили, як це зробити

В першу чергу гаджети отримають діти з малозабезпечених або багатодітних сімей.

Українські школярі можуть безкоштовно отримати ноутбуки та планшети для навчання. Насамперед забезпечені освітніми девайсами будуть соціально незахищені категорії населення, повідомили в Міністерстві освіти.

У профільному міністерстві пояснили, що наразі в Україні 516 тисяч дітей із найуразливіших категорій та 82 тисячі вчителів потребують ноутбуків або планшетів для доступу до навчання. Тому до кінця року в школі планують передати ще 40 тисяч таких пристроїв для дітей.

"Наразі чимало дітей залишаються не лише без доступу до якісної освіти, а й без можливості дізнатись нову та цікаву інформацію чи просто поспілкуватись із друзями. Розуміємо це і намагаємося забезпечити комфорт для якомога більшої кількості дітей", — кажуть у Міносвіти.

Щоб "зафіксувати потребу" дитини у ноутбуці, батьки повинні написати відповідну заяву до навчального закладу, де навчається дитина.

"Важливо тримати зв'язок саме зі своїм навчальним закладом, бо він вирішує, хто саме отримає комп'ютерну техніку після того, як вона потрапить до школи. Міносвіти не вирішує, хто саме отримає гаджет, і не може впливати на це рішення", - пояснюють у МОН.

Хто має право на першочергове отримання гаджета

В першу чергу девайсами мають бути забезпечені наступні категорії школярів:

малозабезпечені або багатодітні сім'ї;

внутрішньо переміщених дітей;

дітей із особливими освітніми потребами;

дітей з інвалідністю;

дітей, які позбавлені батьківського піклування.

Які області отримають ноутбуки

В пріоритеті ті області, в яких переважає дистанційна освіта. А саме:

Чернігівська;

Сумська;

Харківська;

Луганська;

Донецька;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Миколаївська;

Херсонська;

Одеська.

"Девайси розподіляють пропорційно між цими областями України. У жлдної х них немає пріоритету одна над одною", - зазначають в МОН.

Якщо отриманий ноутбук зламався?

У разі, якщо отриманий ноутбук зламався, батькам дитини необхідно звернутися до навчального закладу, який є утримувачем ноутбука. Ремонт покладається на навчальний заклад та проводиться самостійно кожною школою. Якщо ремонт неможливий, або ноутбук, наприклад, загубився, у школі складають спеціальний акт списання чи втрати ноутбука.

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