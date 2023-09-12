Украинские школьники могут бесплатно получить ноутбук: в МОН объяснили, как это сделать

Украинские школьники могут бесплатно получить ноутбуки и планшеты для обучения. В первую очередь, обеспеченные образовательными девайсами будут социально незащищенные категории населения, сообщили в Министерстве образования.
В профильном министерстве пояснили, что в Украине 516 тысяч детей из самых уязвимых категорий и 82 тысячи учителей нуждаются в ноутбуках или планшетах для доступа к обучению. Поэтому до конца года в школе планируется передать еще 40 тысяч таких устройств для детей.
"В настоящее время многие дети остаются не только без доступа к качественному образованию, но и без возможности узнать новую и интересную информацию или просто пообщаться с друзьями. Понимаем это и стараемся обеспечить комфорт для как можно большего количества детей", — говорят в Минобразования.
Чтобы "зафиксировать потребность" ребенка в ноутбуке, родители должны написать соответствующее заявление в учебное заведение, где обучается ребенок.
"Важно держать связь именно со своим учебным заведением, потому что он решает, кто именно получит компьютерную технику после того, как она попадет в школу. Минобразования не решает, кто именно получит гаджет, и не может влиять на это решение", - объясняют в МОН.
Кто имеет право на первоочередное получение гаджета?
В первую очередь девайсами должны быть обеспечены следующие категории школьников:
- малообеспеченные или многодетные семьи;
- внутри перемещенных детей;
- детей с особыми образовательными потребностями;
- детей с инвалидностью;
- детей, лишенных родительской опеки.
Какие области получат ноутбуки?
В приоритете те области, где преобладает дистанционное образование. А именно:
- Черниговская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Луганская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Одесская.
"Девайсы распределяют пропорционально между этими областями Украины. У нижней из них нет приоритета друг над другом", - отмечают в МОН.
Если полученный ноутбук сломался или потрялся?
В случае, если полученный ноутбук сломался, родителям ребенка необходимо обратиться в учебное заведение, которое является держателем ноутбука. Ремонт возлагается на учебное заведение и производится самостоятельно каждой школой. Если ремонт невозможен или ноутбук, например, потерялся, в школе составляют специальный акт списания или потери ноутбука.
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