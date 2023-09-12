Украинские школьники могут бесплатно получить ноутбук: в МОН объяснили, как это сделать

В первую очередь гаджеты получат дети из малоимущих или многодетных семей.

Украинские школьники могут бесплатно получить ноутбуки и планшеты для обучения. В первую очередь, обеспеченные образовательными девайсами будут социально незащищенные категории населения, сообщили в Министерстве образования.

В профильном министерстве пояснили, что в Украине 516 тысяч детей из самых уязвимых категорий и 82 тысячи учителей нуждаются в ноутбуках или планшетах для доступа к обучению. Поэтому до конца года в школе планируется передать еще 40 тысяч таких устройств для детей.

"В настоящее время многие дети остаются не только без доступа к качественному образованию, но и без возможности узнать новую и интересную информацию или просто пообщаться с друзьями. Понимаем это и стараемся обеспечить комфорт для как можно большего количества детей", — говорят в Минобразования.

Чтобы "зафиксировать потребность" ребенка в ноутбуке, родители должны написать соответствующее заявление в учебное заведение, где обучается ребенок.

"Важно держать связь именно со своим учебным заведением, потому что он решает, кто именно получит компьютерную технику после того, как она попадет в школу. Минобразования не решает, кто именно получит гаджет, и не может влиять на это решение", - объясняют в МОН.

Кто имеет право на первоочередное получение гаджета?

В первую очередь девайсами должны быть обеспечены следующие категории школьников:

малообеспеченные или многодетные семьи;

внутри перемещенных детей;

детей с особыми образовательными потребностями;

детей с инвалидностью;

детей, лишенных родительской опеки.

Какие области получат ноутбуки?

В приоритете те области, где преобладает дистанционное образование. А именно:

Черниговская;

Сумская;

Харьковская;

Луганская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Запорожская;

Николаевская;

Херсонская;

Одесская.

"Девайсы распределяют пропорционально между этими областями Украины. У нижней из них нет приоритета друг над другом", - отмечают в МОН.

Если полученный ноутбук сломался или потрялся?

В случае, если полученный ноутбук сломался, родителям ребенка необходимо обратиться в учебное заведение, которое является держателем ноутбука. Ремонт возлагается на учебное заведение и производится самостоятельно каждой школой. Если ремонт невозможен или ноутбук, например, потерялся, в школе составляют специальный акт списания или потери ноутбука.

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