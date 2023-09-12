Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Head of the National Accreditation Agency Serhii Kostiuk decided to take revenge on business for opening a criminal case

In response to numerous complaints and a criminal complaint, the head of the National Accreditation Agency, Serhii Kostiuk, decided to punish the complaining entrepreneurs by suspending their activities.

Комитет Верховной Рады объявил конкурс на три вакансии в Конституционный Суд

По квоте парламента с помощью Совещательной группы с международными экспертами будут искать трех судей в КСУ.

БП ВС пересмотрела дело о наказании водителя за нетрезвое вождение после решения ЕСПЧ, который назвал нарушением отсутствие прокурора в деле об админправонарушении

ЕСПЧ констатировал нарушение Конвенции из-за отсутствия прокурора по делу о привлечении водителя к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения: что решила Большая Палата Верховного Суда.

Все имеющиеся ресурсы местных и центральных властей в 2024 году максимально будут направиться на военные нужды, – Роксолана Пидласа

Новый госбюджет будет предусматривать, что все имеющиеся ресурсы местных и центральных властей в 2024 году максимально будут направиться на военные нужды.

Верховная Рада упростит порядок установления и изменения целевого назначения земельных участков

Однако, как отмечает ГНЭУ, принятие законопроекта в такой редакции увеличивает коррупционные риски, поскольку он не содержит четких и однозначных критериев, на основании которых целевое назначение земельных участков может быть изменено.

  1. В Украине

Украинские школьники могут бесплатно получить ноутбук: в МОН объяснили, как это сделать

18:02, 12 сентября 2023
В первую очередь гаджеты получат дети из малоимущих или многодетных семей.
Украинские школьники могут бесплатно получить ноутбук: в МОН объяснили, как это сделать
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Украинские школьники могут бесплатно получить ноутбуки и планшеты для обучения. В первую очередь, обеспеченные образовательными девайсами будут социально незащищенные категории населения, сообщили в Министерстве образования.

В профильном министерстве пояснили, что в Украине 516 тысяч детей из самых уязвимых категорий и 82 тысячи учителей нуждаются в ноутбуках или планшетах для доступа к обучению. Поэтому до конца года в школе планируется передать еще 40 тысяч таких устройств для детей.

"В настоящее время многие дети остаются не только без доступа к качественному образованию, но и без возможности узнать новую и интересную информацию или просто пообщаться с друзьями. Понимаем это и стараемся обеспечить комфорт для как можно большего количества детей", — говорят в Минобразования.

Чтобы "зафиксировать потребность" ребенка в ноутбуке, родители должны написать соответствующее заявление в учебное заведение, где обучается ребенок.

"Важно держать связь именно со своим учебным заведением, потому что он решает, кто именно получит компьютерную технику после того, как она попадет в школу. Минобразования не решает, кто именно получит гаджет, и не может влиять на это решение", - объясняют в МОН.

Кто имеет право на первоочередное получение гаджета?

В первую очередь девайсами должны быть обеспечены следующие категории школьников:

  • малообеспеченные или многодетные семьи;
  • внутри перемещенных детей;
  • детей с особыми образовательными потребностями;
  • детей с инвалидностью;
  • детей, лишенных родительской опеки.

Какие области получат ноутбуки?

В приоритете те области, где преобладает дистанционное образование. А именно:

  • Черниговская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Луганская;
  • Донецкая;
  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Николаевская;
  • Херсонская;
  • Одесская.

"Девайсы распределяют пропорционально между этими областями Украины. У нижней из них нет приоритета друг над другом", - отмечают в МОН.

Если полученный ноутбук сломался или потрялся?

В случае, если полученный ноутбук сломался, родителям ребенка необходимо обратиться в учебное заведение, которое является держателем ноутбука. Ремонт возлагается на учебное заведение и производится самостоятельно каждой школой. Если ремонт невозможен или ноутбук, например, потерялся, в школе составляют специальный акт списания или потери ноутбука.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от МОН України (@mon.ua.official)

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Іванов
    Олексій Іванов
    суддя Центрального апеляційного господарського суду