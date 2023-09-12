В ВАКС сообщили о наличии вакантных должностей

В Антикорсуде открылось несколько вакансий.

В Высшем антикоррупционном суде открылись вакансии в отделе обеспечения судебного процесса и канцелярии суда. Об этом сообщил руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко.

«Коллеги в аппарате Высший антикоррупционный суд открылось несколько вакансий, а именно в канцелярии суда и отделе обеспечения судебного процесса (секретари судебного заседания).

Приглашаю желающих отправлять резюме по электронной почте: [email protected]

После изучения резюме сообщения о приглашении на собеседование будут отправлены отобранным участникам», - говорится в сообщении.

Ранее Днепропетровский окружной админсуд сообщил о наличии вакантных должностей.

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