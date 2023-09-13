Податкова декларація з плати за землю – опубліковано приклади заповненої звітності для платників податків

З метою практичної допомоги та недопущення помилок платниками податків опублікували приклади заповнення такої звітності.

Зображення: freepik.com

Для платників податків при складанні податкової звітності з плати за землю опублікували приклади заповнення такої звітності. Це обумовлено тим, аби попередити помилки у звітностях, пояснили у Державній податковій службі.

«З метою практичної допомоги та недопущення помилок платниками податків при складанні податкової звітності з плати за землю на вебпорталі ДПС розміщено приклади заповнення такої звітності», - йдеться у повідомленні.

З прикладами можна ознайомитись тут.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.