Налоговая декларация по плате за землю – опубликовано примеры заполненной отчетности для налогоплательщиков

В целях практической помощи и недопущения ошибок налогоплательщиками опубликовали примеры заполнения такой отчетности.

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Для налогоплательщиков при составлении налоговой отчетности по плате за землю опубликовали примеры заполнения такой отчетности. Это обусловлено тем, чтобы предотвратить ошибки в отчетностях, объяснили в Государственной налоговой службе.

«С целью практической помощи и недопущения ошибок налогоплательщиками при составлении налоговой отчетности по плате за землю на вебпортале ГНС размещены примеры заполнения такой отчетности», - говорится в сообщении.

С примерами можно ознакомиться здесь.

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