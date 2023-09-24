У Києві підірвали притулок для котів: загинули та постраждали близько 60 котів

Декілька десятків котів загинули в результаті вибуху на Котобазі, на адресу якої раніше надходили погрози.

Невідомі особи підірвали в Києві притулок для котів, облаштований для потреб тварин, – повідомляє Реальний Київ.

Котобаза розташовувалася за адресою Заболотного, 76а, недалеко від станції метро «Теремки».

За попередніми даними, внаслідок вибуху загинуло або постраждало близько 60 котів.

На місці події працюють правоохоронці та пожежники, які встановлюють обставини події.

Вартість притулку та благодійних внесків для тварин була створена та підтримувалася місцевою жінкою, яка опікувалася тваринками. Раніше вона повідомляла про отримані погрози та подавала заяву в поліцію стосовно цього, однак справа зазвичай залишалася без розгляду.

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