На Одещині у колонії фламінго вперше вилупилися майже дві сотні пташенят

Вперше 570 дорослих птахів фламінго вирішили прожити з весни до осені на Тузлівських лиманах і привести таку велику кількість пташенят.

Джерело фото: Національний природний парк «Тузлівські лимани»

У нацпарку «Тузлівські лимани» на Одещині фламінго вивели 192 пташенят. Вперше в Україні 570 дорослих птахів фламінго вирішили прожити з весни до осені на Тузлівських лиманах і привести таку велику кількість пташенят.

Про це повідомив співробітник нацпарку «Тузлівські лимани» Іван Русєв.

Він розповів, що під час повномасштабного вторгнення рф і окупації Херсонщини, птахи покинули тимчасово окуповані території і обрали Тузлівські лимани.

Науковець написав, що фламінго з'явилися у нацпарку у квітні, а в травні одразу вибрали місце для гніздування на узбережжі лиману Бурнас біля села Базар'янка. Але там гніздування було невдалим.

У кінці червня 2023 року птахи загніздилися на межі великих Тузлівських лиманів Шагани та Алібей, де і вивели пташенят.

Серед дорослих є птахи з кольоровими кільцями з Франції, Туреччини та Іспанії.

Супроводжувати таку важливу подію в нацпарку приїхала навіть команда «Світ на виворіт».

Джерело фото: Національний природний парк «Тузлівські лимани»

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