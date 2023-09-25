$1200 за безкоштовну операцію: лікарів одеської лікарні викрили на хабарництві

Лікарі одеської лікарні вимагали 1200 доларів США за операцію від переселенця.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Завідувачу нейрохірургічним відділенням та лікарю-нейрохірургу одного з комунальних медичних закладів Одеси було повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, медичні працівники вимагали від вимушеного переселенця із Сумщини 1200 доларів США за проведення безкоштовної операції з видалення міжхребтових гриж та забезпечення післяопераційного лікування. Пацієнт, який гостро потребував оперативного втручання, був вимушений погодитись на умови лікарів.

Завідувача та лікаря нейрохірургічного відділення було викрито після отримання ними першої частини неправомірної вигоди. Під час обшуків у їх службових кабінетах правоохоронці виявили понад 230 тисяч доларів США, 5 тисяч євро та майже 450 тисяч гривень, включаючи кошти, одержані за проведену операцію.

Наразі вирішуються питання щодо обрання запобіжних заходів щодо затриманих лікарів. Ця ситуація свідчить про важливість боротьби з корупцією в системі охорони здоров'я та забезпечення доступу до медичної допомоги без незаконних вимог.

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