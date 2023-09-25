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В Італії помер глава мафіозного клану «Коза ностра», який 30 років перебував у розшуку

13:01, 25 вересня 2023
Один із ватажків сицилійської мафії Маттео Мессіна Денаро, який із січня утримувався у в'язниці суворого режиму, помер у лікарні.
В Італії помер глава мафіозного клану «Коза ностра», який 30 років перебував у розшуку
Фото: lemonde.fr
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Ватажок сицилійського мафіозного клану «Коза ностра» Маттео Мессіна Денаро, який був заарештований у січні і утримувався у в'язниці суворого режиму, помер у лікарні після тривалої боротьби з раком. Про це повідомляє The Guardian.

Смерть Денаро підтвердив мер міста Л'Аквіла П'єрлуїджі Бьонді. Саме в цьому місті розташована лікарня, у якій Денаро провів останні дні. За словами Бьонді, смерть Денаро «означає кінець історії насильства і кровопролиття».

Очікується, що Денаро поховають у родинному склепі поруч із його батьком, який також був главою одного з мафіозних угруповань.

22 вересня стало відомо, що Денаро впав у незворотну кому.

У січні цього року працівники правоохоронних органів італійського міста Палермо заарештували Денаро, який переховувався протягом 30 років. Його визнали винним у численних злочинах, зокрема в причетності до вбивства двох прокурорів, які вели справи, пов'язані з мафією, 1992 року. Його також засудили за вибухи в Римі, Флоренції та Мілані 1993 року, внаслідок яких загинули 10 осіб, і за допомогу в організації викрадення 12-річного хлопчика, батько якого мав намір дати свідчення проти мафії в суді.

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