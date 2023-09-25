Уряд розширив перелік категорій та МСС-кодів бізнесів, які зможуть долучитися до програми «єВідновлення»

Кабінет Міністрів розширив перелік будівельних магазинів та компаній, які можуть долучитися до програми «єВідновлення». Власники пошкодженого чи зруйнованого майна зможуть придбати будматеріали або скористатися послугами в компаніях-учасниках програми.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Відтепер долучитися до єВідновлення можуть компанії, які ведуть діяльність за такими категоріями та МСС-кодами:
- 1711 — генеральні підрядники з вентиляції, теплопостачання та водопроводу;
- 1731 — підрядники з електрики;
- 1740 — ізоляція, мозаїка, штукатурні роботи, кам’яна кладка, облицювання плиткою, кахлем;
- 1750 — підрядники теслярських робіт;
- 1761 — покрівельні роботи, зовнішня обшивка стін, обробка листового металу;
- 1771 — підрядники бетонних робіт;
- 5065 — електричні частини та обладнання;
- 5074 — обладнання для водопроводу та опалювальної системи;
- 5198 — лакофарбова продукція та супроводжуючі товари;
- 5200 — товари для дому;
- 5713 — покриття для підлоги;
- 8911 — архітектурні, інжинірингові та геодезичні послуги.
Раніше учасниками програми єВідновлення могли стати компанії лише за трьома категоріями та МСС-кодами:
- 1520 — Генеральні підрядники житлового та торгового будівництва;
- 5211 — Магазини з будівельними матеріалами та пиломатеріалами;
- 5231 — Магазини зі склом, фарбою та шпалерами.
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