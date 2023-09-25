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  1. В Україні

Уряд розширив перелік категорій та МСС-кодів бізнесів, які зможуть долучитися до програми «єВідновлення»

12:06, 25 вересня 2023
До програми зможуть долучитися більше бізнесів: новий перелік категорій.
Уряд розширив перелік категорій та МСС-кодів бізнесів, які зможуть долучитися до програми «єВідновлення»
Зображення: freepik.com
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Кабінет Міністрів розширив перелік будівельних магазинів та компаній, які можуть долучитися до програми «єВідновлення». Власники пошкодженого чи зруйнованого майна зможуть придбати будматеріали або скористатися послугами в компаніях-учасниках програми.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Відтепер долучитися до єВідновлення можуть компанії, які ведуть діяльність за такими категоріями та МСС-кодами: 

  • 1711 — генеральні підрядники з вентиляції, теплопостачання та водопроводу;
  • 1731 — підрядники з електрики; 
  • 1740 — ізоляція, мозаїка, штукатурні роботи, кам’яна кладка, облицювання плиткою, кахлем; 
  • 1750 — підрядники теслярських робіт;
  • 1761 — покрівельні роботи, зовнішня обшивка стін, обробка листового металу; 
  • 1771 — підрядники бетонних робіт;
  • 5065 — електричні частини та обладнання; 
  • 5074 — обладнання для водопроводу та опалювальної системи;
  • 5198 — лакофарбова продукція та супроводжуючі товари;
  • 5200 — товари для дому;
  • 5713 — покриття для підлоги;
  • 8911 — архітектурні, інжинірингові та геодезичні послуги.

Раніше учасниками програми єВідновлення могли стати компанії лише за трьома категоріями та МСС-кодами: 

  • 1520 — Генеральні підрядники житлового та торгового будівництва;
  • 5211 — Магазини з будівельними матеріалами та пиломатеріалами;
  • 5231 — Магазини зі склом, фарбою та шпалерами.

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