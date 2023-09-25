Уряд розширив перелік категорій та МСС-кодів бізнесів, які зможуть долучитися до програми «єВідновлення»

До програми зможуть долучитися більше бізнесів: новий перелік категорій.

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Кабінет Міністрів розширив перелік будівельних магазинів та компаній, які можуть долучитися до програми «єВідновлення». Власники пошкодженого чи зруйнованого майна зможуть придбати будматеріали або скористатися послугами в компаніях-учасниках програми.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Відтепер долучитися до єВідновлення можуть компанії, які ведуть діяльність за такими категоріями та МСС-кодами:

1711 — генеральні підрядники з вентиляції, теплопостачання та водопроводу;

1731 — підрядники з електрики;

1740 — ізоляція, мозаїка, штукатурні роботи, кам’яна кладка, облицювання плиткою, кахлем;

1750 — підрядники теслярських робіт;

1761 — покрівельні роботи, зовнішня обшивка стін, обробка листового металу;

1771 — підрядники бетонних робіт;

5065 — електричні частини та обладнання;

5074 — обладнання для водопроводу та опалювальної системи;

5198 — лакофарбова продукція та супроводжуючі товари;

5200 — товари для дому;

5713 — покриття для підлоги;

8911 — архітектурні, інжинірингові та геодезичні послуги.

Раніше учасниками програми єВідновлення могли стати компанії лише за трьома категоріями та МСС-кодами:

1520 — Генеральні підрядники житлового та торгового будівництва;

5211 — Магазини з будівельними матеріалами та пиломатеріалами;

5231 — Магазини зі склом, фарбою та шпалерами.

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